Francesc Sánchez (CDC) dice que el partido ya ha pagado políticamente por el caso Palau

Defiende que CDC y el PDeCAT "desde el punto de vista formal no tienen nada que ver"

El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, ha asegurado este martes que "el PDeCAT ocupa el espacio político que ocupaba CDC pero desde el punto de vista formal no tienen nada que ver", después de que se hayan pedido responsabilidades políticas a la nueva formación tras conocerse la sentencia del caso Palau.

"Decidimos la parte más dura, que es cambiar el partido y hacer uno de nuevo" al verse afectada la credibilidad de CDC, aunque no sólo por el expolio del Palau de la Música, ha defendido Sánchez.

Así, ha dicho estar convencido de que ha habido gente que "se ha aprovechado de CDC a lo largo de estos años", pero que no tiene pruebas de ello ni sabe quién en concreto.

"No tengo pruebas. No puedo ir al juzgado a decir que me parece que una persona ha hecho algo ilegal", ha reconocido.