El abogado de Granados: “No va a tirar de la manta, eso no figura en su manera de ser”

El letrado Carlos García de Ceca, abogado del ex consejero madrileño y ex dirigente del PP, Francisco Granados, considerado el cerebro de la trama Púnica, ha asegurado esta mañana que su cliente "no va a tirar de la manta" para salir de prisión porque “eso significa destapar a otro y eso es algo que no forma parte de su manera de proceder”. Granados declara el miércoles en la Audiencia Nacional por el supuesto patrimonio que mantiene oculto y que ha motivado que se le prorrogue la prisión preventiva dos años más.