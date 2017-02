La Fundación Círculo Balear muestra su satisfacción por la sentencia contra el rapero Valtonyc

La Fundación Círculo Balear ha mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc, a tres años y medio de prisión "por la gravedad de los delitos cometidos, y confía que sirva para que este tipo de conductas violentas no se repitan".

El presidente de la FNCB, Jorge Campos, se muestra conforme con la sentencia recordando que "se trata de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, injurias graves a la Corona y amenazas de muerte. No se trata de libertad de expresión", ha señalado.

Jorge Campos considera "muy grave para la democracia que partidos políticos como MÉS, IU y Podemos se solidaricen con un condenado que loA a ETA y amenaza de muerte, e insulten al Tribunal afirmando que esta sentencia pone en duda el sistema democrático".

"Demuestran que no son demócratas. No creen en el Estado de Derecho, y no respetan la justicia cuando son los suyos los condenados. Estos partidos radicales de extrema izquierda incitan a la comisión de delitos, amparando y envalentonando a los violentos como demuestra que en pocas horas ya haya recibido más de 40 amenazas e insultos de todo tipo por parte de sus simpatizantes", ha señalado el presidente de FNCB.

Finalmente, Campos considera que "esta sentencia es un respaldo para los que creemos en una democracia abierta donde se respete la pluralidad de pensamiento. Nos da la razón a los demócratas demostrando que los solidarios con el rapero son los radicales. Han quedado retratados como lo que son", ha apostillado.