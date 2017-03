Gabilondo dice que Aguirre no se caracteriza por "no enterarse" y cree que habrá que estudiar responsabilidades

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este jueves que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, no suele caracterizarse por "no enterarse" y cree que habrá que estudiar las responsabilidades en el supuesto caso de financiación ilegal del PP de Madrid, una pieza separada del caso Púnica.

A su llegada al Parlamento regional, Gabilondo ha sido preguntado por la declaración de ayer de Aguirre, que asegura desconocer que hubiera financiación ilegal en la formación que lideró hasta el año pasado. "Las explicaciones de Aguirre no me toca valorarlas", ha dicho, para añadir que habrá que hacer los estudios que sean necesarios para ver qué responsabilidades políticas u de otro tipo puede haber.

"Es muy inteligente, muy capaz y muy informada y en general no suele caracterizarse por no enterarse", ha señalado a continuación, al tiempo que ha dicho que ella ha utilizado la expresión 'in vigilando' "para decir que probablemente tenía alguna responsabilidad y que por eso dimitió.

En su opinión, hay que estudiar si hay otro tipo de responsabilidad. "Son personas valiosas y lo que tienen que hacer es dar explicaciones, donde corresponda y si es en su caso, también en los tribunales", ha apuntado Gabilondo.

Asimismo, se ha referido a los proyectos que estaría estudiando la UCO, como el Campus de la Justicia o los nuevos hospitales, y ha recordado que se trata de "dinero público". "A veces pensamos que son cosas del pasado pero el pasado esta aquí y hay que ver cómo se gastó el dinero publico", ha apuntado.