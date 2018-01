Gabilondo critica a Cifuentes por su discurso "vacío" en Fin de año basado en unos presupuestos que tampoco comparte

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este martes el discurso "vacío" de fin de año que hizo el pasado domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, a su juicio, estuvo centrado sobre la elaboración de los presupuestos regionales que se han aprobado para este año, los cuales no comparte.

Así, el portavoz socialista ha señalado que "si se quiere ser el modelo y el motor para toda España", no hay que tener "un modelo o un motor gripado por la desigualdad y la falta de proyecto transformador". Gabilondo ha sostenido que "no basta con anunciar algunos deseos", ya que ha personas "que no tienen trabajo" o "tienen uno mal remunerado" o que "no encuentran respuestas a sus necesidades".