Gabilondo, "seguro" de que Errejón hará "aportaciones para el debate" en Madrid al ser "valioso"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este domingo que Íñigo Errejón es "una persona valiosa" y que está "seguro" de que hará aportaciones al debate en Madrid después de que sea desde ayer candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019.

Así lo ha manifestado el socialista durante una intervención en la clausura de la convención de ideas del PSPV-PSOE en la que se le ha preguntado sobre la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de apartarle de la Portavocía del partido en el Congreso de los Diputados y nombrarlo como candidato regional.

"La noticia de ayer era que Errejón dejaba de ser portavoz. La gran noticia es esa. El otro asunto es de importancia, pero ahora no pensamos en lo que ocurrirá en 2019. En cambio, sí en lo que ocurre en 2017 y en el compromiso que adoptamos para cambiar el Gobierno de Madrid, que no nos gusta", ha aseverado.

Así, ha destacado que quieren lograr hacer de una forma Madrid diferente, donde "se aborde seriamente la corrupción y se generen espacios con mayor política pública y Justicia". "Y eso no está pasando. Así que quien quiera venir para lograr esa transformación bienvenido sea", ha dicho.

"No nos distraigamos. La noticia de ayer fue que dejó de ser portavoz y alguien decidió que no lo fuera. Que venga, no es mala noticia. Es una persona valiosa y estoy seguro que hará aportaciones para el debate. Desde dónde las hará, eso le corresponde a Podemos. Queremos una alternativa al Gobierno de Madrid y quien quiera caminar en esa dirección, buscaremos caminos para avanzar", ha dicho.