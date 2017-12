Gabilondo llama a votar a Iceta para acabar con el "sectarismo y el resentimiento"

El exministro socialista Ángel Gabilondo ha llamado este lunes a votar al candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, para acabar con el "sectarismo y el resentimiento" que han provocado los independentistas.

Gabilondo ha ensalzado la figura de Iceta, "su tono reivindicativo y que quiera transformar desde los valores socialistas: no te vamos a dejar solo, ni aquí ni en el resto de España".

Y ha proseguido: "Cataluña no es nada sin el resto de España y el resto de España no es nada sin Cataluña, separados no somos mejores".