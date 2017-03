Gabriel (CUP) llama a dejar la discusión jurídica y asumir las consecuencias de la independencia

Recuerda que el apoyo de la CUP a los presupuestos se debe a que reflejan el referéndum

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha llamado este lunes a los representantes políticos que defienden la independencia a dejar las "discusiones estériles en torno a la legalidad" y a asumir las consecuencias de la celebración de un referéndum de independencia, que considera que no tiene cabida en la legalidad actual.

En la conferencia 'Camino hacia el ejercicio de la autodeterminación' organizada por la Fundació Romea per a les Artes Escèniques, ha afirmado que ellos no ven extraño el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que ha considerado ilegal la partida para la celebración del referéndum de los Presupuestos para 2017.

"Pero si le hemos dicho a la gente que lo haremos, hay que hacerlo. No hay atajos, porque caemos en riesgo de caer en la desilusión", ha avisado y ha afirmado que el referéndum no se podrá hacer dentro del marco constitucional, no porque lo digan ellos, sino porque ya lo ha dicho el Estado.

En respuesta a los asistentes a la conferencia, ha recordado que el Consell de Garanties es un órgano consultivo que emite opinión, que JxSí y la CUP consideraron oportuno reflejar una partida para celebrar el referéndum en los Presupuestos de la Generalitat para 2017, y que ese y no otro es el motivo por el que ellos decidieron dar apoyo a las cuentas públicas.

"Si damos apoyo a los presupuestos no es porque estemos de acuerdo con la materia fiscal o social del Govern. Les damos apoyo por el referéndum", ha advertido Gabriel que ha insistido en que no existen planes que lo sustituyan.

Ha recordado que el discurso de que el referéndum independentista es ilegal es propio de otros partidos entre los que ha destacado al PSC y a SíQueEsPot y ha afirmado: "La vía unilateral nos lleva a la independencia. La pactada nos lleva a una reforma de las Constitución o a un nuevo estatus autonómico".

La diputada de la CUP ha sostenido que el Estado de las autonomías "se gesta para negar las soberanías de los pueblos" que lo forman y ha asegurado que en ese modelo de estado sólo hay limitaciones.

MAS Y LA OTAN

Preguntada por las conferencias en el extranjero del expresidente de la Generalitat Artur Mas, ha recordado que éste se ha posicionado a favor de que el eventual estado independiente catalán debería estar dentro de la OTAN, algo que Gabriel ha rechazado.

"Le recordamos que la última vez que se votó en esta parte del Estado, se votó en contra", ha afirmado y le ha emplazado a que si lo cree lo defienda en un debate, y que la gente lo decida, ya que lo que piden los partidos independentistas es el derecho a decidir.

LA HISTORIA DE GABRIEL

Durante la conferencia Gabriel ha relatado la historia de su familia, de sus abuelos --un relato que ha acompañado de fotos, una caja de música que hacía sonar La Internacional--, como ejemplo de la clase trabajadora que aporta "la conciencia de gente trabajadora, que tenía que contribuir a organizarse para conseguir mejoras; de ahí que fueran militantes de la CNT".

Su madre militó en el PSUC "porque creyó que era un instrumento de cambio" y fue regidora de un ayuntamiento, lo que hizo que Gabriel tomara contacto con la administración municipal, hasta acabar siendo concejal en 2003 del Ayuntamiento de Sallent (Barcelona).

Gabriel ha lamentado la actual situación de Catalunya: "Este país de obreros de resistencia granítica que aportó todo lo que tenía que era muy poco y para que se gestara una democracia en el que la gente fuera protagonista y que vio que todo aquello se iba aguando"

También ha recordado sus viajes a Cuba y a Venezuela --que ha ejemplificado con una figura del expresidente Hugo Chavez--, para recordar "con qué superioridad moral occidente interpreta el mundo cuando ha expoliado y explotado el planeta".