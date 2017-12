Gallardón y dos de sus 'hombres fuertes' explicarán mañana la compra de Inassa por el Canal en comisión de investigación

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón comparecerá este viernes a partir de las 9 horas en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política para responder por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, entre otras cuestiones.

"No hay nada que ocultar. No entiendo por qué no las tienen", comentó en varias ocasiones durante la sesión. No obstante, cuando se las pidió el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la comisión, Cesar Zafra, Canalda ha señaló que no se las puede entregar. El Gobierno regional ha detallado en varias ocasiones que dará esas actas de aquella época a la oposición si el juez del caso Lezo lo autoriza.