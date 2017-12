Ganemos cree que ceder ante recortes del PEF es traspasar una línea roja, que impone una política austericida

Ganemos Madrid cree que "ceder ante los recortes" del Plan Económico Financiero (PEF) es traspasar "la línea roja" del programa de Ahora Madrid, que impone una "política austericida" así como consideran que desde la capital se debe "encabezar la batalla" por la autonomía de las corporaciones municipales".

Pese a haber cumplido con el pago de la deuda y haber generado un superávit en las arcas del Ayuntamiento de Madrid, el ministro Montoro ha decidido ahogar a Madrid e impedir que se cumplan las inversiones ya presupuestadas, han expuesto desde Ganemos. Es por ello que consideran que "ceder ante los recortes" supone traspasar "una de las líneas rojas del programa de Ahora Madrid e imponer a la ciudadanía una política austericida que no garantizará la equidad".

Des su perspectiva "la victoria" del Ministerio es doble: "desacredita a Ahora Madrid, impidiendo que cumpla con sus compromisos en las inversiones sociales y logra que el Ayuntamiento gestione y formalice sus propios recortes". "El Gobierno del PP no puede consentir que un Ayuntamiento gestionado por una candidatura municipalista demuestre que las cosas pueden hacerse dentro de los límites impuestos por la Ley de Estabilidad y que a la vez lo haga cumpliendo con los compromisos en inversiones sociales y en servicios públicos", ha resaltado para a continuación.

Madrid, debe ser, para Ganemos, "ejemplo" y encabezar "la batalla por la autonomía de las corporaciones municipales". "La aprobación de este injusto PEF, no sólo ahoga a Madrid, sino que impide toda capacidad de rebeldía de los municipios que apuestan por una política centrada en las personas y no en el pago de la deuda ilegítima. Si Madrid no da la batalla, se cerraría la oportunidad de apostar por una política transformadora", ha dicho a continuación