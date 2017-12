García Castaño asegura que Madrid recuperará sus "plenas competencias" y el problema de la deuda "será historia"

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha asegurado que con el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado hoy "se va a acabar la tutela" ministerial, heredada de la anterior Corporación, del PP, generadora de "un cuadro financiero al borde de la quiebra", el Ayuntamiento de Madrid "recuperará sus plenas competencias", el problema de la deuda "será historia" y se liberarán decenas de inversiones "para poner al día la ciudad".

Carmena ha expuesto que con este nuevo PEF, presentado por Carlos Sánchez Mato cuando todavía era delegado de Economía y Hacienda, se podrán levantar las medidas extraordinarias de tutelaje por parte del Ministerio, que "no intervención".

Manuela Carmena ha insistido en que el Ayuntamiento "va a seguir disfrutando del nivel de ingresos pero con un sistema distinto de financiación" vía Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). "Vamos a usar más la financiación de este procedimiento especial que son las IFS. No nos preocupa porque no se suprime ninguna prestación a lo largo del 2018 ni ninguna subvención porque no hace falta", ha expuesto.