Garzón (IU) celebra las medidas del TS porque "facilitan canalizar de forma más racional" el conflicto catalán

Cree que Forcadell sabía que no hubo DUI y lo admite por "no querer entrar en prisión"

El juez del alto tribunal Pablo Llarena decretó libertad bajo fianza para los investigados, excepto para Forcadell, a la que envió a prisión bajo una fianza de 150.000 euros. Ha sido una medida más rigurosa que la que hemos visto en la Audiencia Nacional (AN)", ha opinado en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.

A este respecto, Garzón se ha mostrado "escéptico" ante la posibilidad de que el auto de Llarena pueda hacer revisar las medidas adoptadas por la juez de la AN Carmen Lamela, que envió a prisión sin fianza a varios exconsejeros y al exvicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras. Para el expresidente y cuatro consejeros más emitió una orden internacional de detención, ya que estos se marcharon a Bélgica tras la declaración de independencia catalana.

No obstante, ha asegurado que mantiene la esperanza de que la resolución de Llarena "sirva para que haya una campaña electoral con la mayor normalidad posible". En este sentido, ha rechazado que "medio Govern esté en la cárcel y la otra mitad fuera del país", alegando que, "evidentemente", ese no es un "espacio de normalidad".

Por otro lado, el líder de IU ha señalado que "realmente no hubo ninguna declaración de independencia" sino que "lo que había era un papelito" que carecía de todo valor jurídico y "los propios participantes lo sabían. Así, ha asegurado no estar sorprendido por que Forcadell haya renunciado ante el juez de la vía unilateral para la secesión, si bien es cierto que cree que lo admiten ahora "por el hecho de no querer entrar en prisión".