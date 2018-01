Garzón (IU) asegura que el apellido Borbón siempre ha sido "privilegiado" y "no encaja bien" en la ley

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha incidido este viernes en la crítica a las vacaciones de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, pese haber sido condenado a seis años de cárcel por el caso 'Nóos', y ha asegurado que "el apellido Borbón tiene privilegios" y "nunca ha encajado bien" en la ley.

El coordinador federal de IU ya criticó este jueves las "contradicciones" en las que a su juicio incurre la justicia española al mantener en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras sin condena en firme, mientras que Urdangarin no ha ingresado en prisión.

"Contradicciones de una Justicia que no lo es tanto", publicó Garzón en un mensaje en su cuenta personal de la misma red social. Urdangarín estuvo el pasado 31 de diciembre en Vitoria, donde estuvo departiendo con el exministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso.

Este mismo viernes Garzón ha reiterado su rechazo a la continuidad de Junqueras en prisión después de que el Supremo haya rechazado su puesta en libertad. "Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, pero pienso que los problemas políticos se arreglan con políticos, no con jueces", ha escrito.