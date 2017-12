Garzón ve "necesario" reprobar a Zoido por internamiento de inmigrantes en Archidona, además de la vía judicial

El líder de IU denuncia "la impunidad con la que trabaja el PP" y admite que con tres ministros reprobados "no ha cambiado su política"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha considerado "necesario" poner en marcha el procedimiento para la reprobación del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por el internamiento de inmigrantes en el centro penitenciario del municipio malagueño de Archidona, que aún no se usa como tal. Además, ha añadido Garzón, de continuar la vía judicial que estudian los servicios jurídicos de esta formación política.

Pese a admitir que son "conscientes" de las limitaciones de una reprobación y de que el Gobierno del PP tiene ya a tres de sus ministros reprobados y esto "no ha cambiado en nada su política", Garzón ha incidido en que "es importante denunciar la impunidad con la que está trabajando el PP".

"El ministro Zoido, como otros ministros del PP, está haciendo y deshaciendo vulnerando derechos fundamentales como en este caso de la cárcel de Archidona y eso parece que esta quedando impune", ha sostenido, de ahí la importancia, a su juicio, de que el Congreso de los Diputados "se pueda manifestar al respecto de lo que esta pasando aquí" y no se mire "hacia otro lado".

Así, el coordinador de IU ha indicado que en la provincia de Málaga "se están cometiendo delitos y vulneración de derechos humanos contra personas que son directamente pobres". "Se está cometiendo esos delitos contra estas personas por ser pobres, no olvidemos que eso es una cuestión central, la cuestión de la diferencia económica y de clase social", ha apostillado.

"HAY UN PROBLEMA GRAVÍSIMO DE NO CUMPLIR LAS NORMAS"

IU propone, según ha explicado, que se incrementen las entrevistas a las personas que lleguen en pateras para conocer sus circunstancias personales y el motivo por el que salen de sus países de origen: "algunos vienen huyendo por motivos políticos y la Fiscalía no lo está teniendo en consideración y el Gobierno del PP está tratando de ignorar".

"Son personas con derechos, derecho a tutela del Gobierno y más llamativo en el caso de los menores", ha expuesto el líder de la coalición de izquierdas, quien ha criticado que se "incumple de forma clarísima la norma y el sentido común" en el caso de los menores de edad. A su juicio, "hay un problema muy grave de no cumplir las normas y que haya once liberados menores pone de relieve que se le colaron, que no funcionaron los procedimientos".