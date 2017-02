La Generalitat catalana ve falta de "lealtad institucional" en que el Gobierno busque otros interlocutores

Reivindica el legado convergente y un PDeCAT de centro amplio que combata los "populismos"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha lamentado este miércoles que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, busque más interlocutores posibles más allá de la Generalitat catalana, sobre todo por "lealtad institucional".

"Decir que la Generalitat no es interlocutor de nada es sorprendente, sobre todo por lealtad institucional. Es como si los consellers dijeran que los ministerios no son interlocutores", ha apuntado, después de que Sáenz de Santamaría afirmara que el Ejecutivo del PP se abre a entenderse con todas las instituciones públicas y privadas que quieran trabajar por la estabilidad, la moderación y la centralidad.

"Lo que debe pasar es que no les debemos gustar mucho", ha añadido Pascal, que ha asegurado que estarían encantados de verse con Sáenz de Santamaría en su despacho de la delegación del Gobierno en Catalunya si les pidiera una reunión, tal y como ya hizo con Cs y PSC, para hablar sobre el proceso soberanista y otras cuestiones que afectan a los catalanes.

Tras lamentar que aún no se haya celebrado el encuentro entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado que no la dan por perdida pese a que "en el otro lado hay un silencio estrepitoso", y ha insistido en que Catalunya se ha ganado una relación de bilateralidad con el Ejecutivo central.

Al preguntársele por la 'Operación Catalunya' en un desayuno informativo de Fórum Europa, ha admitido que no le sorprende nada, y ha pedido no caer en el derrotismo y seguir adelante pese a que hubiera "un ministro dispuesto a afinar la Fiscalía", entre otros casos.

Así, ha remarcado que no se levantarán de una posible mesa de negociación como firme partidaria de la vía escocesa, que depende del Gobierno central que haya alguna posibilidad de entendimiento, y no ha querido avanzarse a cómo debe reaccionarse en Catalunya si se suspende la autonomía: "Si estamos pendientes de lo que pasará, perdemos este tiempo no convenciendo. El referéndum lo queremos hacer y lo queremos ganar".

Sin renunciar a las raíces convergentes y el legado del expresidente Jordi Pujol, ha reivindicado un PDeCAT de centro amplio que aglutine independentistas, soberanistas y hasta indecisos, y ha reconocido que le gustaría que los socialistas se sumaran al derecho a decidir, al margen de su voto a favor o en contra de la independencia, en pro de ampliar esta mayoría social.

JUICIO 9N

Sobre el juicio del 9N al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, presentes en el acto, Pascal ha defendido que no cometieron ningún delito desde un punto de vista de legalidad y legitimidad, y que no tendrían que haber llegado a los tribunales: "El Estado sabrá si lo ha hecho como escaparate, para poner presión al momento procesal o porque cree que, en una democracia, las urnas se juzgan. Si piensan esto, tienen un problema".

Según Pascal, el Estado intenta "desestabilizar sin miramientos ni contemplaciones" el soberanismo, y ha recordado que el lunes 27 de febrero hay la segunda parte del juicio del 9N contra el exconseller y actual portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, en el Tribunal Supremo, al que también acompañarán.

El mismo día en que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, comparece en el Parlament por las declaraciones del exjuez y exsenador Santi Vidal, la dirigente del PDeCAT ha asegurado que éste último se equivocó al exponer cuestiones que no eran ciertas y que fue "víctima del 'procecismo".

En relación a que Puigdemont no quiera ser candidato en unas elecciones, ha destacado que lo que le preocuparía sería que el PDeCAT entrara en una "guerra de nombres" porque lanzarían un mensaje de vieja política en mayúsculas, y que ya abordarán esta cuestión cuando toque.

BASES DEL PARTIDO

Con casi 13.000 militantes, la coordinadora general del PDeCAT ha explicado que trabajan para ser el punto de encuentro del centro soberanista en Catalunya que combata el "populismo fácil que viene de derechas e izquierdas".

En su opinión, alrededor del PDeCAT deben converger liberales, socialdemócratas y cristianodemócratas, entre otros, y regirse por modelos que no sigan los implantados "en Venezuela y Grecia" porque considera que deben reivindicar cuestiones como la libertad individual, la justicia social y no demonizar la colaboración público-privada.

Con esta filosofía, ha apuntado que afrontan los retos de la sociedad actual y corrige errores que pudieran haber cometido en la extinta CDC: "Era necesario que el proyecto convergente se mirara al espejo y no se engañara a la hora de señalar también errores".