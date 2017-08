La Generalitat rechaza devolver las obras de Sijena: "Tendrán que ir con la policía judicial y cargarlas"

El conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha reafirmado su negativa a devolver las 44 piezas de arte sacro del Real Monasterio de Sijena (Huesca) que se encuentran en el Museu de Lleida: "Tendrán que ir con la Policía Judicial y cargarlas", ha remachado, frente a las reclamaciones de Aragón.

La Generalitat no entregó esas obras a finales de julio, cuando acabó el plazo, y Puig lo justifica en que la sentencia no firme y que la Audiencia Provincial no ha resuelto los recursos que han presentado. Ha subrayado además que esta audiencia reconoció días antes que el consorcio del Museu de Lleida es el depositario de las obras.