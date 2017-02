La Generalitat contestó a una de las empresas que organizó el 9-N que la providencia del TC no les afectaba

Homs sigue el juicio desde el banco de sus letrados dada su condición de jurista, pero sin toga

El director General de T-Systems José María Descó, principal responsable de una de las empresas informáticas contratadas por la Generalitat para organizar la consulta del 9-N, ha reconocido este lunes en el Tribunal Supremo que desde Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) se les comunicó que la providencia del Tribunal Constitucional por la que se suspendió el denominado "proceso de participacion" del 9-N no les "afectaba".

No pararon los trabajos mientras esperaban respuesta y dieron por buena esta respuesta, continuando después sus trabajos.

Con esta versión han coincidido tanto Descó como la responsable de los servicios jurídicos de la empresa Josefa Martín Bazoco y el responsable directo de los trabajos, Beñat Rigau, quienes han señalado que en este asunto se produjo una colisión entre la resolución por la que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la consulta y su obligación de cumplir sus contratos con la administración autonómica, razón por la que escribieron una carta para consultarles.

Los tres han sido los primeros testigos en comparecer durante el juicio que ha comenzado este lunes en el Tribunal Supremo contra el exconseller y diputado Francesc Homs, para quien la Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación por incurrir en delitos de prevaricación y desobediencia al seguir organizando la consulta del 9-N tras la suspensión del tribunal de garantías.

HOMS CON LOS ABOGADOS

Durante la sesión de esta tarde Homs, en su calidad de jurista, ha seguido el juicio desde el banco de sus abogados, aunque sin lucir toga, abandonando el banquillo de los acusados. El presidente de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien también preside la vista, le había indicado tras concluir su declaración como acusado que podía acogerse a esta posibilidad.

En la misma línea que su superior ha respondido Josefa Martín Bazoco, directora de los servicios jurídicos de T-Systems, quien en calidad de testigo ha asegurado que recurrieron a la Generalitat porque era la contratista y la que tenía que decidir sobre la suspensión del TC y al respecto les dijeron que dicha providencia "no afectaba explícitamente a las tareas" que desarrollaron.

"Acordamos que ante la duda, porque la resolución del TC nos hacía dudar de si los trabajos que desarrollábamos estaban suspendidos o no, debíamos enviar una carta a la Generalitat para que ellos nos dieran luz de si había afectación o no de los servicios que estábamos prestando bajo ese contrato", ha dicho la testigo a preguntas del presidente del tribunal.

A su juicio, en la providencia del Constitucional "quedaba claro" que se ordenaba la suspensión del 9-N si bien la empresa no tenía claro si las actividades que estaban desarrollando estaban afectadas por la suspensión o no.

Por su parte, el responsable de la empresa T-Systems Bernat Rigau, ha remitido su actuación a las directrices de su director y ha descartado que hubiera recibido órdenes de abandonar el proyecto por indicaciones de sus superiores.

"Yo sabía que el director general me podía llamar y decir que no entregara nada pero esa llamada no se produjo nunca", ha precisado el gestor de servicios de la empresa que realizó para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los programas informáticos para la consulta.

En concreto llevaron a cabo el registro web para voluntarios y asistentes a la consulta así como el registro de consolidación de resultados, según ha indicado el testigo que, a preguntas del presidente del tribunal el magistrado Manuel Marchena, ha indicado que tras conocer -a través de la radio-- la suspensión del Tribunal Constitucional a la consulta, escribieron una carta al Govern para conocer si dicha providencia afectaba su trabajo.

Rigau redactó el punto 1 al 3 en donde se hace referencia a la suspensión del alto tribunal aunque ha dicho que él solo se le encomendó plasmar en la misiva "los encargos en curso". "Yo no tenía ninguna idea hecha; la confección de este párrafo la desconozco", ha dicho.