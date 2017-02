'Génova' no ve un "drama" si hay más de un candidato en sus congresos regionales pero pide integración después

Maillo dice que velará por las incompatibilidades la Oficina del Cargo Popular, que se creará "próximamente"

El coordinador del PP y responsable de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este lunes que no es un "drama" hay más de un candidato en los congresos regionales que el partido afrontará en marzo, como ocurre en Canarias, Baleares, Cantabria o Asturias, pero ha recalcado que si la integración no se produce al principio con una lista de consenso "se tendrá que producir al final", dado que el objetivo del partido deben ser ya preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

"El hecho de que haya otra candidatura no hay que someterlo a un dramatismo exagerado. Forma parte de la vida democrática de un partido", ha señalado Maillo en una rueda de prensa tras al comité de dirección del PP que ha presidido Mariano Rajoy, el primero tras el Congreso Nacional que la formación celebró a mediados de febrero.

Los próximos cónclaves regionales -que se celebrarán entre el 17 de marzo y el 1 de abril-- han centrado buena parte de esa reunión, dado que en algunos hay más de una candidatura. Aunque el 'número tres' del PP ha dicho que es bueno que haya "unidad" y un único candidato como ocurre en Andalucía o Aragón, ha señalado que "tampoco es un drama" si hay más de un aspirante a presidir el partido en su región.

En ese caso, ha dicho que serán los afiliados y los compromisarios los que decidirán "con normalidad" quién debe presidir el partido. Eso sí, ha subrayado que si esa integración "no se produce al principio, se tendrá que producir al final" porque se trata de "elegir siempre a los mejores" y mantener la "unidad".

Además, ha pedido no pensar en 2017 sino "en clave de futuro", dado que, a su juicio, ese futuro más inmediato son las elecciones municipales y autonómicas que se producirán en 2019. "Por tanto esos congresos regionales y provinciales siempre tienen que pensar en la fortaleza del partido porque son los ciudadanos con su voto los que nos colocan en las instituciones o no", ha manifestado, para agregar que en esos cónclaves habrá una "renovación importante" pero también "continuidad".

Maillo ha señalado que deben demostrar a los españoles que son un partido que "piensa en España" y no en ellos mismos, como ocurre en otras formaciones. Así, ha dicho que hay otros partidos que están "discutiendo si son galgos o podencos" o "pelean" entre ellos para ver quien es su "jefe" con "personalismos" en vez de ocuparse de los problemas de la gente

Dado que el PP es el partido "más votado" que aspira a "recuperar votantes" bajo un "liderazgo claro y contundente" como el de Mariano Rajoy, el coordinador general del PP ha subrayado que en los congresos regionales no pueden hacer que "los problemas de un partido se conviertan en un problema para el país". "Ésa es nuestra norma fundamental y por eso queremos hacer los congresos cuanto antes", ha agregado.

RAJOY IRÁ A ANDALUCÍA, MADRID Y PAÍS VASCO

Por lo pronto, ha señalado que en la agenda de Rajoy ya hay varias citas marcadas. En la primera semana del 17 al 19 de marzo, el jefe del Ejecutivo inaugurará el congreso del PP de Madrid que elegirá previsiblemente a Cristina Cifuentes como presidenta del partido, tras más de un año al frente de una gestora. Eso sí, compite con ese puesto con Luis Asúa, que también ha presentado su candidatura para presidir el PP de Madrid.

El jefe del Ejecutivo también tiene previsto asistir ese mismo fin de semana a los congresos regionales del PP vasco, que reelegirá al exministro Alfonso Alonso, y al de Andalucía, que aupará de nuevo a Juan Manuel Moreno a la presidencia del partido en la región.

Una semana después, en la semana del 25-26 de marzo, Rajoy acudirá al congreso del PP catalán para arropar a Xavier García-Albiol. "Evidentemente no puede estar en todos los congresos", ha declarado Maillo, que ha señalado que esperan poder encajar algún cónclave más en la agenda del presidente del Gobierno.

CONGRESO DEL PP BALEAR Y CASTILLA Y LEÓN

Al ser preguntado por el caso del PP balear, donde varios candidatos han anunciado su intención de presidir el partido en las islas, Maillo ha apostado por la "prudencia" como es "lógico y normal"

en cualquier pronunciamiento público. "Si creemos en una democracia, serán los afiliados los que tendrán que decidir", ha apostillado.

En cuanto al congreso del PP de Castilla y León y si la dirección del partido teme que Juan Vicente Herrera no repita como candidato a presidir el PP en la región, Maillo ha explicado que el propio Estatuto de la comunidad ya dice que no puede ser candidato a la Presidencia del Gobierno regional en 2019.

Y ha agregado que en la Junta Directiva celebrada la pasada semana el propio Herrera puso encima de la mesa esa posibilidad de no seguir presidiendo el partido, dado que no será el candidato del PP al Gobierno regional en las autonómicas. "Eso fue una reflexión que trasladó y no expresó cuál era su voluntad e incluso no ha comenzado el plazo de presentación de candidaturas. Por lo tanto, eso está todavía abierto y se verá lo que sucede", ha asegurado.

El coordinador general del PP ha señalado que en el Partido Popular "no hay un modelo único". "Normalmente el presidente autonómico es el candidato (a presidir el partido), pero a veces en circunstancias excepcionales se ha producido una bicefalia temporal y tampoco ha pasado nada", ha indicado.

Maillo ha afirmado que Juan Vicente Herrera es un "referente" en el PP de Castilla y León y ha agregado que él ha establecido "esa limitación del año 2019". Eso sí, ha dicho que "al final, en este partido como en el resto de España", hay "mucho banquillo". "Por lo tanto, sea cuál sea la decisión de Herrera la vamos a respetar y si finalmente no es el candidato del partido, también existe banquillo en el PP y lo vamos a hacer con mucha normalidad porque siempre se ha hecho así", ha apostillado.

LAS COMPATIBILIDADES EN EL PP

Al ser preguntado cómo va a sortear el partido las pretensiones de algunos presidentes provinciales que ocupan cargos en el Gobierno de presentarse a la reelección cuando los Estatutos del PP prohíben compatibilizar esos puestos, Maillo ha indicado que los presidentes provinciales ya tienen "muchas incompatibilidades" fijadas en los Estatutos, como no poder ser diputado nacional.

Eso sí, ha explicado que "eso no significa que en un momento determinado por circunstancias extraordinarias, por interés general del partido y porque sea la persona más adecuada e idónea, pueda haber una excepción" a la regla que recogen los Estatutos.

De hecho, ha indicado que los nuevos Estatutos han "endurecido" la manera en la que tienen que fijarse esas incompatibilidades, que será a través de la Oficina del Cargo Popular, que se creará "próximamente". Para esas compatibilidades deberá estar "suficientemente fundamentado" porque se trata de una excepción.

Finalmente, el coordinador general del PP ha asegurado que será tras los congresos regionales cuando se decida si se va a aplicar esa incompatibilidad "a todos" o en algún caso concreto no se produce. "Y me miro porque yo estoy en esa situación", ha concluido.