Geroa Bai, EH Bildu y Podemos piden que se modifique la política penitenciaria sobre presos de ETA

Los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han coincidido este lunes en pedir que el Gobierno central modifique la política penitenciara respecto de los presos de ETA, mientras que UPN y PPN han reclamado la disolución de la banda terrorista (petición a la que también se ha sumado Geroa Bai) y el PSN ha planteado la posibilidad de analizar "caso a caso" un acercamiento pero sin rebaja de penas.

Tras la manifestación celebrada el sábado en Bilbao por los presos de ETA, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "el primer compromiso" de su partido es "con las víctimas del terrorismo" y ha añadido que "lo que ETA tiene que hacer es desaparecer, disolverse y ayudar a que se esclarezcan los asesinatos que no han sido esclarecidos". "Quien ha asesinado a alguien tendrá que pagarlo. Hay asesinos sueltos y una organización terrorista que no está disuelta", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que la política penitenciaria está "basada en la venganza y en la crueldad" y ha apuntado que "los Gobiernos y Estados no se mueven por sí solos, hay que hacer que se muevan". "Espero que seamos capaces de que se mueva el PP. Se trata de acabar con una política penitenciaria de excepcionalidad", ha indicado.

Sobre las armas encontradas en un zulo en Francia, Araiz ha dicho que "se trata de cuestiones que no pudieron abordarse en el proceso de desarme". "Por no poder haber abordado el proceso con los gobiernos se encuentra esto. No es porque estén a disposición de ninguna organización sino porque estaban ahí", ha asegurado.