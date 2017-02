El presidente de la Gestora del PSOE llama a Rajoy e Iglesias para felicitarles por sus congresos

El presidente de la Gestora que dirige el PSOE, Javier Fernández, ha telefoneado al jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para felicitarles por los congresos que sus partidos han celebrado el pasado fin de semana.

Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, Fernández ha hecho estas llamadas telefónicas como gestos de "cortesía" a los dos dirigentes políticos, que resultaron reelegidos líderes en los cónclaves de sus respectivos partidos.

El PSOE no envió ningún representante a estos dos congresos. En el caso del PP, fue invitado como es habitual entre ambas formaciones y, como también ocurre siempre, declinó el ofrecimiento. Según fuentes socialistas, es tradición no escrita que los dos partidos se invitan a sus congresos y no acuden.

Por lo que se refiere a Podemos, el PSOE no recibió ninguna invitación. Una vez finalizado, Javier Fernández ha querido tener la misma muestra de respeto que con el PP y se ha puesto en contacto telefónico con Iglesias.

MENSAJE "MUY AMABLE" DE MARIO JIMÉNEZ

El propio líder del partido morado ha desvelado esta llamada en varias entrevistas en televisión. "Ha estado encantador, hemos tenido una conversación muy sensata", ha explicado, para después añadir que se han "emplazado a dialogar y a hablar". "Tengo claro que será bueno, no para nosotros, sino para España, que nos podamos entender con el PSOE", ha señalado.

Además, ha explicado que el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, le envió este domingo un mensaje "muy amable" para felicitarle, que "contrasta con un tipo de lenguaje" hacia Podemos.

Este lunes, el número dos de la Gestora ha hecho un análisis muy crítico del resultado de Vistalegre II. En declaraciones a Onda Cero, ha defendido que al haber ganado "el pablismo-leninismo" se han "roto todos los puentes" de entendimiento entre el PSOE y Podemos. "Va a ser muy difícil trabajar juntos", ha dicho.

Sin embargo, después, el presidente y portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, no ha querido pronunciarse sobre si el triunfo de Iglesias podría complicar las relaciones parlamentarias entre ambos partidos y tan sólo ha comentado a este respecto que espera poder seguir contando con la formación morada para derogar algunas de las leyes "más agresivas y duras" del PP.

PODEMOS, "DISPUESTO" A HABLAR CON EL PSOE Iglesias ha defendido el entendimiento entre ambos partidos, aunque ha apuntado que "el problema con el PSOE es que ha elegido al PP". "Yo preferiría que nos hubieran elegido a nosotros... Vamos a estar dispuestos siempre, el problema es que al final el 'no es no' se convirtió en 'bueno, adelante'", ha remachado.

El líder de Podemos ha lamentado que PP y PSOE llevan a cabo "acuerdos estratégicos" y los socialistas "son un sostén para el PP". "Nos gustaría que rectificasen", ha dicho, para después asegurar que "si rectifican, van a tener "mano tendida".

Y si no lo hacen, ha dicho, están dispuestos a mantener una actitud de "diálogo permanente" porque "en algunas cosas" se puede "poner de acuerdo" en el Congreso.