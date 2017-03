La Gestora del PSOE rechaza los "prejuicios" difundidos por el programa de ETB y buscará medidas con el PSE

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha rechazado este lunes los "prejuicios" contra los españoles difundidos por el programa de la ETB 'Euskalduna naiz, eta zu?' y ha puntualizado que la dirección está en conversaciones con el PSE, que es quien puede tomar alguna decisión en el seno del Parlamento vasco, que es quien puede controlar la televisión pública de esta comunidad.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha remarcado que "esa generalización y esos prejuicios trasladan una carga aboslutamente negativa" que es "absolutamente impropia, y más en un medio de comunicación público". Al ser un medio público, ha remarcado, es evidente que tiene que haber respuesta institucional.

Preguntado también por el episodio protagonizado por el concejal madrileño Ramón Silva que se mofó del acento andaluz de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha querido responder "como andaluz" para dejar claro que no le guste que se utlice en esos términos un acento.

"Es nuestro acento y no prejuzga absolutamente nada, y que eso haya que recorarlo a mí como andaluz no me gusta", ha añadido. Eso sí, ha preferido quedarse ahí y no pronunciarse sobre si cabe algún tipo de medida contra este concejal.