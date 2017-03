Gijón (PP balear) asegura que el testigo protegido del caso ORA "miente" y que no piensa dimitir de sus cargos

"Difícilmente puedo ser el capo de nada si he recibido las mismas amenazas que la regidora Pastor"

El diputado y regidor del PP en Baleares, Álvaro Gijón, ha afirmado este viernes, tras su comparecencia ante el juez, que el testigo protegido que le acusa de haber cobrado una comisión millonaria "miente de manera flagrante" y ha insistido en que "no piensa dimitir" porque en el Parlament hay cuatro diputados que están siendo investigados.

En declaraciones a los medios, Gijón se ha mostrado "indignado" porque "se siente indefenso" y ha informado de que ha puesto a disposición del juez diversos documentos -siete del 'caso ORA' y 23 del 'caso Cursach'- que, según dice, demuestran su "inocencia".

Asimismo, ha expresado que en verano de 2014 recibió amenazas de la misma persona que también ha amenazado a la regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, tal como "ha comprobado la Policía Nacional". "Difícilmente puedo ser el capo de nada si estoy recibiendo las mismas amenazas que la regidora", ha señalado.

Gijón ha explicado que su abogado defensor, José Ramón Orta, es el único que le ha interrogado ya que ni el juez instructor del caso, Manuel Penalva, ni los representantes del Ministerio Fiscal le han planteado ninguna pregunta. Así, ha dicho que se volverá a poner a su disposición "las veces que haga falta" cuando le quieran interrogar por el caso Cursach, en el cual, ha recordado, no está personado.

Sobre si benefició al empresario Bartolomé Cursach, ha dicho que "es absolutamente falso". "No conozco a Cursach de nada, nadie de su grupo me ha venido a pedir nada y yo no he hecho nada para beneficiar a su grupo", ha aseverado en referencia a las acusaciones.

Por otro lado, y respecto al contrato de la ORA, ha resaltado que "hace menos de 48 horas, el equipo de gobierno actual ha reconocido que tras tres años y medio por primera vez hay superávit con este".

"Hay tres millones de superávit", ha remarcado, cuando lo normal era que se generaran pérdidas". "Tan mal no habrá salido, si además lo han prorrogado", ha agregado.

Así, ha criticado el "rigor" del testigo protegido ya que, tal como ha dicho, "en el tomo 1 habla de una comisión de 1,5 millones y en el tomo 5 pasa a 1,2 millones". Además, ha dicho que si llega a conocer quién es iniciará "acciones legales" ya que, ha lamentado, "el daño" que se le está haciendo no se lo "desea a nadie".

"NO HE COBRADO NINGUNA COMISIÓN"

"No he cobrado ninguna comisión de ningún tipo ni por este contrato ni por cualquier otro", ha dicho Gijón que también ha asegurado que el testigo miente "respecto a que el piso en el que vivía" procede de dicha comisión ya que este le "pertenece desde el 2000 y el contrato de la ORA se efectuó en 2013".

"Luego resultó que no era ese sino otro de su familia, que se adquirió en 2005 con un crédito hipotecario que todavía se sigue pagando", ha dicho de manera irónica.

En relación a la causa, ha dicho que está "recibiendo comentarios poco agradables por la calle" pero que lleva la situación "con dignidad" y la "conciencia tranquila de ser completamente inocente".

Sobre la petición de Podemos para que dimita, el 'popular' ha dicho que no piensa hacerlo y ha remarcado que en el Parlament "hay cuatro diputados imputados y uno de ellos es del grupo Podemos".