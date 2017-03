Girauta (Cs) ve posible acordar los PGE, aunque el PP no cumpla en materia de "regeneración"

Avisa de que seguirá buscando mayorías alternativas y distingue el pacto nacional del de Murcia: "Si imputan al presidente no hay margen"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este jueves que es posible que su partido apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno, aunque este partido no cumpla las medidas pactadas en materias de regeneración.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha dejado claro que su partido no supedita el apoyo a los PGE a la comisión de investigación sobre las finanzas del PP, registrada por PSOE, Podemos y Ciudadanos.

"No, sería una irresponsabilidad por nuestra parte, creemos que España necesita estabilidad, comportarse como un país serio, y tiene que tener Presupuestos", ha dicho, antes de dejar claro que "eso tiene su propia vida y puede y debe salir por el bien de todos".

Eso sí, ha advertido de que "lo otro también va a salir", porque las medidas de regeneración se van a tomar, "sin el PP, pero son ellos los que se retratan". "Hay una mayoría alternativa cuando el Gobierno decide hacer lo que ha hecho, ayer se vio y se va a seguir viendo si persiste", ha avisado.

Para Girauta, la situación del pacto nacional es distinta a la de Murcia, donde ya se ha dado por roto, porque en la Región está imputado el presidente: "Si imputan al presidente uno no tiene más margen que decir márchese ya o convoque elecciones".

HAN CUMPLIDO SU PARTE: DAR AL "BOTONCITO VERDE"

Para Ciudadanos, la situación ahora es que ellos ya han cumplido su parte del pacto, que fue "darle al botoncito verde cuando se votaba la investidura de Rajoy" y ahora les toca "hacer que la otra parte cumpla, y si no cumple decirlo.

En concreto, les dirán que los acuerdos es "conveniente" cumplirlos para "cultivar el prestigio" y que si se "cierran en banda" la regeneración se hará sin ellos. "Y además diremos que no tienen ustedes palabra y no tienen ustedes remedio y eso es lo que hacemos", ha remachado.

De este modo, preguntado si el pacto de investidura de Mariano Rajoy sigue vivo, ha respondido de que depende de dónde se ponga el foco, porque la cooperación continúa en cuestiones económicas y en otras, pero en lo que afecta a la regeneración "van dando largas o, directamente, como sucedió ayer te dicen de forma abierta que no se va a cumplir en los términos pactados".

"EL PACTO ERA MUY CLARO, NO HABERLO FIRMADO"

"El pacto era muy claro, no haberlo firmado", ha espetado Girauta, que ha remarcado el PP ha incumplido lo que para Ciudadanos es "lo más importante", uno de las condiciones que no eran negociables. "Ahí está la firma de Rafael Hernando y la mía, los pactos están para cumplirse así que no sé qué les extraña", ha añadido.

Es más, ha afirmado que él estaba convencido de que el PP registraría con ellos la creación de esa comisión de investigación, pero porque "la aritmética no falla" y se ha podido crear igual. Así, cree que el PP ha mantenido aquí una "conducta irracional".

Según ha dicho, en la reunión que tuvo la semana pasada con responsables 'populares' ninguno le transmitió que no fuesen a cumplir con todo lo pactado, sino que solo hicieron algunas "matizaciones jurídicas" pero no dijeron que "renunciaran al objetivo". "Con la corrupción hemos topado, qué no habrá ahí para llegar a dar esta imagen cuando la corrupción se ha creado igual", ha lamentado.