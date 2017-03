Girauta (Cs): "Si el juez desimputara al presidente murciano dejaríamos de pedir su dimisión"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este viernes que si el juez desimputase al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado por el 'caso Auditorio', su partido dejaría de pedir su dimisión.

"Si el juez desimputara al presidente murciano, en ese mismo instante dejaríamos de pedir su dimisión porque, en contra de lo que se ha dicho, no se trata de hostilidad sino de cumplir con una serie de medidas que son de higiene política", ha dicho en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

No obstante, Girauta no ha vinculado esto expresamente con el plazo que su partido ha dado el presidente murciano para que se marche --el 27 de marzo--. Según ha dicho, ese plazo se ha fijado porque no se quería ir más allá del mes de marzo y, al mismo tiempo, es "más que suficiente para que entiendan lo que hay" y para que la oposición en Murcia esté "preparada para lo que pueda suceder".

Además, ha argumentado que la corrupción es el segundo problema para los españoles y ha hecho "perder legitimidad" a los políticos hasta el punto de que "la gente no confía en las instituciones", de manera que "esto hay que enderezarlo".