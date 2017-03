Girauta dice que la Generalitat debería "dejar de taparse las desvergüenzas con las esteladas" y convocar elecciones

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dicho este martes que "lo mejor" que puede hacer la Generalitat de Cataluña es "dejar de taparse las desvergüenzas con las esteladas" y convocar elecciones, tras la condena al ex presidente catalán Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera Irene Rigau por la consulta soberanista del 9N de 2014.

"En este laberinto lo mejor que se puede hacer es volver a las urnas y que la gente hable", ha subrayado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Asimismo, el dirigente 'naranja' ha señalado que la sentencia de TSJC viene a demostrar que la ley está para que la cumplan todos: "La ley es el poder de los que no tienen poder. Nadie está por encima de ella". A su juicio, detrás de tanto "nacionalismo romántico y de tanta estelada" lo que hay son varias décadas "de mordidas, saqueos, extorsiones y corrupción generalizada de un régimen que quiere taparse las vergüenzas". "LAS URNAS NO INDULTAN A NADIE" De hecho, ha respondido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha afirmado que "las urnas indultarán a Mas", recalcando que "las urnas no indultan a nadie". Los políticos, ha añadido, como cualquier ciudadano, "están sometidos a las leyes y a las sentencias de los tribunales" y, a su modo de ver, "pretender lo contrario es propio de alguien que no es un demócrata". Preguntado directamente por el futuro político de Artur Mas, el portavoz de Cs se ha limitado a decir que "no tiene futuro político" y que "su pasado político es penoso". "Es el hombre que le intenta echar un pulso al Estado diciendo en el año 2012 que, o le dan un régimen fiscal como el vasco o quiere un Estado propio. Ese órdago se lo lanza en la Moncloa al señor Rajoy el día en que la prima de riesgo de España estaba más alta en toda su historia. Por lo tanto lo hace intentando aprovechar una debilidad de España", ha argumentado.