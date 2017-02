Girauta replica a Maillo: Ciudadanos dio "las lentejas" al PP en la investidura porque sabía que se las tenía que comer

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha respondido este martes al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que la formación naranja dio "el plato de lentejas" al PP el pasado agosto, en referencia a las condiciones para negociar la investidura de Mariano Rajoy, porque sabía que en ese momento "se las tenía que comer".

Así se ha expresado Girauta en rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en una reunión entre los dos partidos para abordar la supresión de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, dos de las seis medidas que firmaron en el pacto anticorrupción tras el cual empezaron a negociar el acuerdo de investidura.

Martínez-Maillo dijo este lunes que aquellas condiciones fueron "lentejas" para el PP (en referencia al dicho popular, 'son lentejas, o las tomas o las dejas') y que a su partido no le quedó otra opción que aceptarlas. Girauta se ha mostrado de acuerdo con él: "Esto se hace a su pesar. ¿Quién puede imaginar que el PP esté deseando regenerarse, investigarse y hacer dimitir a sus imputados?".

"Por eso le dimos el plato de lentejas a Maillo, porque era el momento, porque en ese momento se las tenía que comer", ha declarado antes de recordar que entonces "estaba en juego la gobernabilidad" de España. "Pero es que si no hay nada en juego, no hay bazas negociadoras", ha añadido Girauta.

NO SE PUEDE PEDIR AL PP QUE ACEPTE JOVIAL LA REGENERACIÓN

Aunque tras el encuentro de este martes su sensación no es que el PP vea ese pacto como "lentejas", considera que tampoco se le puede pedir a un partido "conservador, que tiende al inmovilismo" y que tiene "problemas de corrupción" que muestre "una disposición jovial y veloz a la regeneración".

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha subrayado que Mariano Rajoy, como presidente del PP, "aceptó las condiciones". Por tanto, "lo importante es si el señor Rajoy es un hombre digno de confianza", y que lo demuestre a los españoles.

Girauta ha admitido que la negociación del pasado verano fue "muy precipitada" y que PP y Cs tenían "visiones distintas en algunas materias". Sin embargo, ha indicado que eso no impidió "plasmar por escrito unos compromisos" y, aunque ahora se vuelvan a plantear cuestiones jurídicas, "no se plantea el 'no lo voy a hacer'".