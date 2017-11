El Gobierno no dejará de vender armas a Arabia Saudí y dice tener el compromiso de que no se usan en Yemen

EUROPA PRESS

El Gobierno español no se plantea dejar de vender armamento a Arabia Saudí, puesto que este país no está sometido a ningún embargo de la UE ni de la ONU, y asegura tener el compromiso de Riad de que el material que se vende no se reexporta ni tampoco se utiliza fuera de su territorio.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, en la Comisión de Economía del Senado, en respuesta a una pregunta de Jon Iñarritu (Bildu) que le preguntaba cómo controla el Ejecutivo que el material de defensa que se vende a Arabia Saudí no termina en la guerra de Yemen.

Poncela ha detallado que cada solicitud de venta de armamento a Arabia Saudí está acompañada de "garantías de uso final y estrictas cláusulas de no reexportación" y que, además, desde 2015, las autoridades del país de destino certifican que los equipos y municiones se destinan "a uso interno" y que en ningún caso serían "reexportados sin el visto bueno de las autoridades españolas".

A raíz del inicio de la guerra en Yemen, ha dicho, "se reforzaron las garantías de uso final con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con el compromiso de no utilización fuera del territorio del país importador".

Poncela ha asegurado que a la hora de conceder licencias de exportación de material de defensa y doble uso se cumple la legalidad y todas las normas aplicables. Según ha dicho, se analizan muy específicamente los criterios, 2, 3, 4 y 7 de la posición común de la UE (2008/944 PESC): respeto de los derechos humanos, situación interna del país, situación regional y riesgo de desvío del material. "No se autoriza ninguna operación en la que no se cumplan estrictamente estos preceptos", ha remachado.

En todo caso, ha asegurado que si el Gobierno tuviera conocimiento de que algún "riesgo de uso indebido" del material que se exporta suspendería o revocaría las licencias.

La secretaria de Estado ha hecho hincapié en que los países árabes que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a ningún embargo de la ONU y la UE en materia de armamento o de material policial y antidisturbios --solo una serie de personas y entidades implicadas en el golpe--.

Además, ha dejado claro que el Ejecutivo no ha autorizado ninguna exportación de armamento a Yemen y "no tiene conocimiento de que material de defensa exportado a países limítrofes haya llegado a manos de la facción rebelde en Yemen".

Poncela ha explicado que, cuando se publican noticias de que armamento español ha llegado ese conflicto, el Gobierno trata de comprobarlo y hasta la fecha en ningún caso ha encontrado información de que haya sido así. "Si tuviéramos conocimiento actuaríamos pero no tenemos certezas", ha resumido.

El senador le preguntaba por un envío de armas a Arabia Saudí que se detectó en Bilbao el pasado marzo y le ha detallado que se trataba de un envío de 17.000 proyectiles completos de artillería de 155 milímetros, exportado en virtud de una licencia concedida el 31 de enero por parte de una empresa cuyo nombre, por ley, no podía desvelar.