El delegado del Gobierno en Cataluña prioriza capturar a Abouyaaqoub al confirmarse que conducía la furgoneta

Enric Millo explica que en otros países los gobiernos intervienen sobre quién puede ser imán: en España hay que profundizar en este tema

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que Abouyaaqoub formaba parte de una célula terrorista "que ha funcionado pero que, en estos momentos, no tiene capacidad operativa".

También considera inoportuno pronunciarse sobre si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reaccionaron o no tarde: "El Gobierno tiene un representante permanente en Cataluña, que soy yo. Cuando el delegado español en Cataluña actúa desde el minuto 1, el Gobierno de España está actuando".

Tras advertir de que el riesgo cero no existe, ha asegurado que no hay ocultación de información entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y que "una policía autonómica tiene acceso a la información que tiene otra policía autonómica".

Aunque considera que ahora no es el momento, ha apuntado que será necesario profundizar, entre las diferentes instituciones y partidos, en una cuestión que ya existe en otros países europeos, cuyos gobiernos intervienen en la decisión de quién puede ser imám o no: "En España, esto no pasa".