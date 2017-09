El Gobierno no renuncia a aplicar a Cataluña el 155 de la Constitución pero insiste: paso a paso y con proporcionalidad

Espera que la advertencia a los alcaldes catalanes sea suficiente: "Serán colaboradores necesarios de una ilegalidad"

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Gobierno no renuncia a aplicar ninguna medida que sirva para detener el referéndum de independencia en Cataluña el 1 de octubre, lo que incluye la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ha insistido en que el Ejecutivo irá paso a paso y con proporcionalidad.

"Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada", ha respondido el portavoz preguntado expresamente por este artículo, que faculta al Gobierno a tomar las medidas que considere necesarias para obligar a una comunidad autónoma a volver a la legalidad, si se entiende que atenta gravemente al interés general de España o no cumple sus obligaciones constitucionales.

Méndez de Vigo ha vuelto a evitar la concreción sobre qué pasos tiene previstos el Gobierno, más allá de su "obligación de hacer cumplir la ley" y de defender la democracia. "El presidente del Gobierno dice que no renuncia a nada y el Gobierno ha manifestado hace tiempo que las medidas que tome serán proporcionadas y en el interés de la defensa de los derechos de todos los catalanes", ha reiterado.

LA FOTO NO ES LO IMPORTANTE

Tampoco en este caso el portavoz ha precisado si, para la aplicación del 155, tiene ya la luz verde de ambos partidos, que en cualquier caso no necesitaría: el Senado es el que autoriza al Gobierno a tomar esas medidas y el PP tiene en la Cámara mayoría absoluta.

Méndez de Vigo ha insistido en la importancia de la unidad de los tres partidos frente al reto independentista y no tanto en que ese consenso se traduzca en una foto de Rajoy, Sánchez y Rivera. "No me consta ninguna reticencia de nadie", ha dicho acerca de las dudas que, según Rivera, tiene Sánchez.