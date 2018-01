El Gobierno de Cifuentes y Ciudadanos se reunirán este mes entre tensiones para valorar el acuerdo de investidura

El Gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos se reunirán este mes para valorar el acuerdo de investidura, entre las tensiones derivadas de la negociación de los Presupuestos para 2018 y la reciente decisión del PP de abandonar la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid.

Desde hace meses las relaciones entre el Gobierno que preside Cristina Cifuentes y el partido que lidera en Madrid Ignacio Aguado no pasaban por su mejor momento y esta semana se ha producido otro 'rifirrafe' entre ambos al anunciar PP que abandona la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid, al considerar se ha transformado en una especie de "inquisición".

Esta decisión no ha gustado al portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, que ayer afeaba a los populares que "huyesen" de la comisión en lugar de "afrontar la corrupción y asumir sus responsabilidades". "No han regenerado nada. No les interesa la verdad", criticó, mientras que hoy pedía a Cifuentes que rectificara.