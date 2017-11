El Gobierno de Colau dice que la "indignación" seguirá aunque no iluminen fuentes

La teniente de alcalde de Barcelona Laia Ortiz ha advertido de que, aunque el Ayuntamiento no ilumine de amarillo fuentes de la ciudad por prohibición de la Junta Electoral, continuará habiendo indignación por el encarcelamiento de los exmiembros del Govern y de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"Hay cosas que no se podrán apagar, y es que hay una indignación popular por la situación y, por mucho que cambiemos el color de las fuentes, esto no podrá cambiar", ha aseverado preguntada en rueda de prensa este miércoles, y ha dicho que el problema no son las fuentes, sino que haya personas en prisión por motivos políticos, según ella.