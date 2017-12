El Gobierno negociará con Londres "en su momento" para que los trabajadores del Campo no se vean perjudicados

El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno negociará con Reino Unido "en su momento" para que los trabajadores de Gibraltar no tengan ningún cambio "a peor" como consecuencia del Brexit. En concreto, ha abierto la puerta a negociar que se aplique en el Peñón el periodo transitorio que se acuerde con Londres tras la salida.

"A menos que hablemos Reino Unido y España bilateralmente, el 30 de marzo de 2019 no se aplica (en Gibraltar) nada, ni periodo transitorio ni nada, pues bien, esto que podría causar mucha incertidumbre (...) que no se preocupen que vamos a negociar con Reino Unido en su momento", ha asegurado. Su objetivo es que si los habitantes del campo sufren algún cambio, que sea "a mejor".

Además, ha explicado que la cifra neta que deberá pagar Londres, que la prensa británica ha estimado entre 45.000 y 55.000 millones de euros, no figura en ningún documento "para no poner en aprietos a nadie", y que en realidad lo que se ha buscado no es acordar una cifra, son o "los principios, qué obligaciones se reconocen y en qué medida".