El Gobierno no ve en riesgo el pacto PP-Cs y pide a Rivera "no distraerse" ahora que la gobernabilidad está encauzada

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, considera que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos no está en riesgo, ya que, a su juicio, el caso que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es "un tema administrativo" y no de corrupción. Dicho esto, ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no "distraerse" ahora que la gobernabilidad está encauzada.

"Es un tema administrativo y no hay creo yo corrupción", ha declarado Méndez de Vigo en un almuerzo-coloquio en el Foro ABC, el mismo día que Sánchez ha acudido a declarar en calidad de investigado por el 'caso Auditorio'. De hecho, a su salida del tribunal el presidente murciano ha negado la corrupción y ha dicho que dimitirá cuando hay "imputación formal". Méndez de Vigo ha puesto en valor la voluntad de PP y Ciudadanos de apostar por la estabilidad y la seguridad, algo que, a su juicio, está dando resultados tanto dentro como fuera de España. Por eso, ha dicho que es "bueno" continuar con aquello que están "haciendo bien". "Todos los acuerdos tienen altos y bajos, y eso es normal. Aquí en España lo que pasa es que esa cultura del pacto no está muy bien desarrollada", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, para añadir después que "lo que está en juego es la gobernabilidad de España" y tal y cómo está "encauzada" no deben "distraerse" de ella. Al se preguntado si el presidente de Murcia debería dimitir si se abre juicio oral, Méndez de Vigo ha señalado que se ha llamado a declarar por un asunto "administrativo" que "sucedió hace 10 años" y no ha metido "la mano". Por todo ello, ha pedido tener "confianza" en los tribunales y ha destacado que Sánchez "no ha acudido acompañado de mucha gente" --en alusión a lo que sucedió hace una semana con el exconseller Francesc Homs por el juicio del 9N-- sino a "cara descubierta". (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))