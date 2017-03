El Gobierno ve "extraño" que se enfoque en el PP la comisión sobre financiación irregular y apuesta por dialogar

Méndez de Vigo evita criticar a Ciudadanos y pide dejar trabajar a los jueces, que son los que dirimen responsabilidades judiciales

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera "extraño" que los partidos de la oposición pretendan "personificar" en el PP la comisión de investigación parlamentaria sobre financiación irregular cuando, en su opinión, lo importante es lograr transparencia para todos poner en marcha medidas para evitarla. A su juicio, "habrá que hablar y buscar consenso".

"Parece lógico que si queremos poner un freno a posibles y supuestas financiaciones irregulares tendremos que hablar de ella en su conjunto, y luego personalizarla en los distintos partidos. Es extraño que se quiera personificar en uno y dejar el resto a un lado", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Es más, se ha preguntado concretamente por qué no se investigan las finanzas de CDC, que está este jueves en todas las portadas por su presunta financiación irregular en el 'caso Palau', "o de otros".

"El PP no se opone a que haya una comisión que investigue lo que ha hecho el PP, pero lo lógico es que si nos importa una posible financiación irregular tratemos el tema en su conjunto y hablemos de otros partidos", ha insistido.

Méndez de Vigo se ha expresado así después de que PSOE, Podemos y Ciudadanos registrasen el miércoles la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las finanzas del PP, un punto que estaba incluido en el pacto de investidura entre 'populares' y 'ciudadanos' pero el PP no ha accedido a ponerla en marcha. Los 'populares' reaccionaron tildando a Cs de desleal y registraron otra en el Senado --donde tienen mayoría absoluta-- sobre todos los partidos.

Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo no ha dirigido ninguna crítica a Ciudadanos y ha preferido decir que "son cosas del ámbito parlamentario" y que "habrá que hablar y buscar consenso porque lo que interesa a todos es que sea financiación sea clara y transparente y no se produzcan delitos".

ÉL NO FIRMÓ EL PACTO CON CIUDADANOS

Preguntado por qué el acuerdo de investidura con Ciudadanos habla de una comisión sobre la financiación del PP y no de todos los partidos, ha respondido que no tiene "ni idea" porque él no estaba entre las "partes firmantes" de ese acuerdo.

Ante la apertura de una nueva investigación judicial sobre la financiación del PP de Madrid, ha pedido que se deje a los jueces "que hagan su labor sin injerencias" y "cuando haya una sentencia respetarla y acatarla" porque "eso demuestra que el Estado de Derecho funciona y el que la hace la paga".

Pero, al mismo tiempo, ha pedido respetar la presunción de inocencia, y más teniendo en cuenta que hay secreto de sumario y nadie sabe nada de lo que está haciendo el juez. Y ha aprovechado para lanzar otra alusión velada a CDC, al decir que "algunos acuden ante los jueces muy acompañados".

Además, ha destacado que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha dejado claro que colaborará con el juez. Sobre su antecesora Esperanza Aguirre, ha reiterado su argumento de que ya en su momento asumió su responsabilidad política, dejando la presidencia del PP de Madrid por "culpa in vigilando".

NO VE "DOBLE RASERO" CON LA PETICIÓN SOBRE MAS

Además, no cree que esta posición suponga un "doble rasero" por parte del PP, que este mismo miércoles pidió en el Parlamento catalán la comparecencia del expresident Artur Mas, precisamente al hilo de la supuesta financiación de CDC que afloró durante la vista del 'caso Palau'.

"Doble rasero no, en el Congreso de los Diputados se va a hablar también de estos temas, lo que dice el Grupo Popular es que no se va a hablar sólo de un partido", ha argumentado. También ha remarcado que el PP no es el partido que tiene más sumarios abiertos.

Preguntado en concreto sobre el pacto con Ciudadanos, donde la comisión de investigación era el punto sexto de las condiciones previas exigidas por los 'naranjas', ha respondido que, una vez firmados, "los pactos no son de unos y otros sino de todos" y ha insistido en que se debe aportar por la transparencia pero "no sólo para unos".

"La financiación irregular no es sólo de unos o de otros, es global o puede ser global, lo importante es buscar medidas para que no se produzca", ha proseguido.

Y es que, para Méndez de Vigo, las comisiones parlamentarias están para aplicar medidas de tipo político y legislativo, que se aplican a todos, mientras que las medidas judiciales "están en manos de los jueces".

Según ha dicho, él quiere ser "positivo" y "que se haga luz y transparencia, que es para lo que sirven las comisiones parlamentarias", y que se aprueben medidas legislativas para todos los partidos.