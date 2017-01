El Gobierno confirma al PSOE que Soria puede cobrar pensión de exministro porque no tiene "otro trabajo remunerado"

El Gobierno ha aclarado al PSOE que el exministro José Manuel Soria tiene derecho a seguir cobrando su cesantía porque, según ha comprobado, desde que salió del Gabinete el pasado mes de abril no tiene "otro trabajo remunerado".

Así ha contestado el Ejecutivo a una pregunta del diputado socialista Pedro Saura, quien recordaba que tanto el presidente Mariano Rajoy como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presumieron en su momento de haber tomado medidas en 2012 para hacer incompatibles este tipo de pensiones con el cobro de cualquier otro ingreso, ya fuera público o privado.

FUNCIONARIO CON MÁS DE 260.000 EUROS EN ACCIONES

El PSOE ponía en duda que el exministro pudiera percibir indemnización por cese cuando, antes de su dimisión a raíz del escándalo de los 'papeles de Panamá', aseguraba tener participaciones o acciones en diferentes sociedades por valor de más de 260.000 euros y era propietario de diferentes bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, según consta en su última declaración de bienes presentada en la Cámara (enero 2016).

Además, recordaba que Soria es funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, un perfil profesional que precisamente llevó al Gobierno a proponerle para la cúpula del Banco Mundial, nombramiento que se frustró el pasado mes de septiembre.

El Gobierno en funciones confirmó en su momento que el exministro Soria iba a cobrar una indemnización por cese de 4.644 euros al mes hasta un máximo de dos años, y ahora, en una de las primeras respuestas del Ejecutivo renovado, defiende que se siga abonando dicha cesantía alegando que "no hay ninguna incoherencia",

EXCEDENCIA VOLUNTARIA SIN REMUNERACIÓN ALGUNA

En su contestación, recogida por Europa Press, detalla que, como funcionario, Soria está en situación de "excedencia voluntaria por interés particular" y eso "no conlleva la percepción de remuneración alguna".

No entra a comentar las participaciones accionariales del exministro, pero en todo en caso subraya que la ley de 2012 impide compaginar la pensión con otra retribución pública o privada, "y en el caso del señor Soria no incurre en incompatibilidad alguna por no desempeñar ningún otro trabajo remunerado".