El delegado del Gobierno en País Vasco dice que no le gustan ni la campaña de "HarteOír" ni la de Chrysallis

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que no le han gustado ni la campaña de "HazteOír" contra los niños transexuales ni la de Chrysallis a favor de la diversidad sexual de los menores, y ha lamentado que se esté "utilizando a la infancia en relación al tema de la transexualidad".

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la iniciativa de de la plataforma 'HazteOír' que planea venir con un autobús a País Vasco para manifestarse contra la campaña 'Hay niñas con pene y niños con vulva' que Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) lanzó recientemente.

Preguntado por si se podría plantear una denuncia contra esta campaña, tal y como ha hecho la de delegación del Gobierno en Madrid ante la Fiscalía, ha señalado que sería "muy útil" saber el resultado de la que ha presentado la delegación del Gobierno en Madrid.

En todo caso, ha afirmado que no le han gustado ni la campaña de 'HazteOír' ni la previa de Chrysallis y ha indicado que este asunto "se simplifica de una manera muy vulgar". A su juicio, se está "utilizando a la infancia en relación al tema de la transexualidad".

"El problema es lo suficientemente complejo como para no tratarlo con esta simplicidad y con esta vacuidad. No me han gustado ninguna de las dos campañas y, desde luego, que no aportan nada a este debate, que es importante. El problema es demasiado complejo como para simplificarlo en un cartel y más tratándose de la infancia, tenemos que proteger a la infancia", ha agregado.

Respecto a si impediría la llegada del autobús a Vitoria, ha insistido en esperar a ver el resultado de la denuncia que se ha puesto desde la delegación del Gobierno en Madrid y "si realmente hay razones para poder hacerlo o el juzgado entiende, en su caso que es parte de la libertad de expresión de quienes promueven ese autobús".