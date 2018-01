Gobierno valora la normalidad hoy en el Parlament y cree que Puigdemont no ha pedido votar al amenazar Rajoy con el TC

En Moncloa admiten que el primer discurso del nuevo presidente de la Cámara autonómica "al menos, no empeora las cosas"

En el Ejecutivo consideran que "no ha habido sorpresas" en la sesión constitutiva del Parlamento catalán respecto a las mayorías en la Mesa, después del acuerdo alcanzado entre ERC y Junts per Catalunya para situar a Torrent al frente de la Cámara Autonómica. Según fuentes del Gobierno, los diferentes actos "se han producido con una cierta normalidad".

Según el Ejecutivo, los fugados en Bélgica no han solicitado esa delegación de voto (como sí han hecho los encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) porque el Gobierno había anunciado que presentaría ese recurso. "No tenemos la menor duda", recalcan, para insistir en que esa amenaza del TC ha tenido efecto disuasorio.

LA MESA DE EDAD NO CREA PRECEDENTE

Esta misma mañana, el Gobierno ya ha avanzado que seguirá la manera en que se anuncie la candidatura de Puigdemont para "actuar en consecuencia". Según el Ejecutivo, todo el mundo sabe, "incluidos los suyos", que Puigdemont no va a ser president y que solo mantiene su candidatura con afán "propagandístico".

Eso sí, en el Gobierno de Mariano Rajoy hacen hincapié en que no pueden pensar que, con esas primeras declaraciones de una persona que hasta ayer no se sabía quién era, el "problema está arreglado". Según añaden, "al menos, no ha empeorado las cosas".