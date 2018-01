Gobierno vasco recuerda que los letrados del Parlament descartan la investidura telemática y espera un Gobierno estable

Confía en que Cataluña recupere la "normalidad" y se levante la aplicación del 155

Respecto a una posible investidura telemática por parte de Carles Puigdemont, se ha remitido "en bloque" al pronunciamiento de los letrados del Parlament. "No conozco el reglamento, pero confío en el buen hacer y la profesionalidad de los servicios jurídicos de la Cámara y si han dictaminado que esa investidura vía telemática no es posible, a ello me remito", ha dicho.