El Gobierno nombrará este viernes a Pedro Morenés embajador en Washington

Dastis y Cospedal desembarcan esta semana en la capital estadounidense

El Consejo de Ministros nombrará este viernes al exministro de Defensa Pedro Morenés como nuevo embajador de España en EEUU, que ha tardado apenas un mes en dar el plácet (visto bueno diplomático) al candidato, según han informado a Europa Press fuentes solventes.

En los usos diplomáticos, no está bien visto conceder el plácet muy pronto (no se suele contestar la petición en menos de 15 días), pero si se demora un periodo mayor a dos meses, es señal de que hay algo en el candidato propuesto que al país de acogida no le gusta.

Con Morenés, que sustituirá al diplomático Ramón Gil Casares, España tendrá dos embajadores en activo que no pertenecen a la Carrera Diplomática, tras el cese del político Federico Trillo como representante en Londres por el informe del Consejo de Estado que atribuyó al Ministerio de Defensa parte de responsabilidad en el accidente del Yak 42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, cuando Trillo era el titular de ese departamento.

El otro embajador 'político' que mantiene el Ejecutivo es el exministro de Educación José Manuel Wert en la Embajada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París.

EMBAJADORES POLÍTICOS SERÁN LA EXCEPCIÓN

El actual ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que es diplomático, tiene la misma opinión que su antecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, respecto a que los puestos de embajador deben ser ocupados por diplomáticos. Sin embargo, no se cierra a hacer alguna excepción cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Morenés será nombrado la misma semana en que dos ministros del Gobierno de Mariano Rajoy recalarán en Washington. Este miércoles, el jefe de la diplomacia española participará en una reunión de la Coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico, de la que forma parte España.

Dastis no lleva en su agenda un encuentro bilateral formal con su colega estadounidense, Rex Tillerson, con el que ya tuvo oportunidad de entrevistarse en febrero pasado durante la reunión de ministros de Exteriores del G-20 en Bonn. Sin embargo, Tillerson está en cierta manera relegado en la Administración Trump y está encontrando serios obstáculos para nombrar a su equipo.

Un día después de la reunión de la Coalición, el jueves, será la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien se entrevistará en Washington con su colega estadounidense, general James Mattis. El encuentro lo ha pedido la parte norteamericana, cuyo máximo interés en la relación con España ha estado tradicionalmente en la cooperación en el ámbito de la seguridad y la Defensa.