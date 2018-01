El delegado del Gobierno en Valencia avisa: "Sin PGE para 2018, los intereses valencianos salen perjudicados"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asegurado este miércoles que el pago a los proveedores de la Generalitat está garantizado por el Ejecutivo central y ha afirmado que decir otra cosa es "faltar a la verdad" y "hacer demagogia". En todo caso, ha advertido de que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, "los intereses valencianos salen discriminados y perjudicados".

Para Moragues, sin embargo, que la Generalitat Valenciana "se queje y critique al Gobierno central no es novedad", pero ha advertido de que todos "tenemos que ser conscientes" de que el hecho de que no se aprueben los PGE de 2018 "perjudica a los intereses de la Comunitat porque determinadas inversiones que hay comprometidas por el Gobierno central no pueden tener reflejo en los PGE y porque la actualización de la financiación autonómica no se puede hacer efectiva".