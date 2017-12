Gobierno Vasco subraya el "poco conocimiento" y el "error mayúsculo" de Susana Díaz sobre el Concierto

Recuerda a la presidenta andaluza que el sistema de financiación vasco y la Seguridad Social "no tienen nada que ver"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha recordado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que el Concierto Económico y la Seguridad Social "no tienen nada que ver", por lo que ha señalado que la dirigente andaluza "conoce poco" de ambas cuestiones e incurre en un "error mayúsculo", al afirmar que la extensión del sistema de financiación de Euskadi al resto del Estado supondría la "ruptura" de la 'caja única' de la que se nutren las pensiones.

El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado este martes que el Concierto Económico --por el que Euskadi se autofinancia mediante la recaudación de impuestos y luego contribuye a la financiación estatal con una parte-- no tiene "nada que ver" con la 'caja única' de la Seguridad Social, el fondo que --a partir de las cotizaciones de trabajadores y empresas, y de otros medios-- nutre las pensiones públicas.

"Les rogaría que no me invitaran a comentar una conexión evidentemente desafortunada entre el Concierto Económico y la 'caja única' de la Seguridad Social, que no tienen nada que ver", ha manifestado, en referencia a las palabras de Díaz.