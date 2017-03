Gobierno Vasco no comparte los estereotipos del programa de ETB y dice que hay gente que se ha visto "maltratada"

El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha afirmado este lunes que no comparte "los estereotipos" de los españoles que se muestran en vídeos resumen del programa de ETB1 'Euskalduna naiz, eta zu?', y ha constatado que, "efectivamente, hay gente que ha visto heridos sus sentimientos y se ha visto maltratada". Además, sobre posibles ceses en EiTB, ha considerado que no le corresponde a él "opinar sobre eso".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao sobre la firma del proyecto europeo sobre industria culturales y creativas Creadis 3, Zupiria ha indicado que conoce el programa y que he visto otras emisiones, pero que ésta particularmente no la había visto, por lo que no tiene una opinión sobre el programa en su integridad.

"Lo que sí tengo es opinión sobre esos extractos que alguien ha preparado y ha puesto en las redes y han generado esta polémica. En lo que he visto hay comentarios que pueden herir la sensibilidad de mucha gente, y pueden herir porque pretenden hacer humor a cuenta de los sentimientos de las personas, y creo que es peligroso", ha indicado.

En esta línea, ha dicho que, cuando se empiezan a "rozar los sentimientos", se entra "en terrenos de los que es difícil salir bien". "Y he comprobado que, efectivamente, hay gente que ha visto heridos sus sentimientos y se ha visto maltratada", ha reiterado.

En este sentido, ha destacado que no comparte los "estereotipos" sobre los españoles que muestran los extractos que se ven en el video que circula por las redes, y que ETB "tiene la obligacion de ofrecer una programación basada en la informacion y entretenimiento para todos, y debe ser muy cuidadosa en el cumplimiento de esa obligación de informarnos y de entretenernos".

"Está claro que los organos de control de EiTB deben ser muy exigentes con la radio y la televisión pública vasca a la hora de cumplir con esas funciones", ha concluido.