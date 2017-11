Gobierno vasco dice, sobre el acercamiento de presos de ETA, que primero hay que reconocer el dolor causado

Se muestra esperanzado en que "todos los grupos parlamentarios" logren consensuar "una reflexión sobre el pasado y las víctimas"

"¿Desde cuando estamos esperándolo? --se ha preguntado--. El primer anuncio, si no me equivoco, fue en diciembre de 2013, y el último creo que el pasado verano, en junio, y aún no se han dado esos pasos. No es fácil de entender por qué se dan estos retrasos, si está claro que hay que trabajar esa vía para cambiar de verdad la situación".