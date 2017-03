Gobierno vasco advierte del "riesgo" de que el desarme de ETA no se materialice si no se mantiene la "máxima discreción"

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha advertido del "riesgo" de que el desarme de ETA no se materialice si no se mantiene la "máxima discreción y mesura", y ha asegurado que el Ejecutivo autónomo no se siente "cómodo" con "sobreexposiciones mediáticas".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández se ha mostrado convencido de que existe "una posibilidad cierta de desarme definitivo, sin contrapartidas y legal", algo que "así planteado, es nuevo". "Esta triple caracterización del desarme como legal, definitivo y sin contrapartidas es lo que lleva a que alguien como el primer ministro francés pueda decir que ningún Gobierno puede oponerse a que se produzca un desarme de estas características", ha señalado. Fernández ha animado a "dar valor" a este tipo de pronunciamientos frente a una posible falta de discreción. "En este momento existe una coincidencia general en aprobar, aceptar, un desarme final de ETA de estas características, legal, definitivo y sin contrapartidas", ha manifestado. En su opinión, "esta coincidencia general entre actores políticos e institucionales muy diferentes" constituye un valor que hay que preservar". "Tres semanas, de aquí al 8 de abril queda mucho tiempo, es mucho riesgo y, por lo tanto, es fundamental que cuidemos esta coincidencia general en torno a este valor y lo llevemos a buen puerto", ha iniciado. El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco se ha mostrado convencido de que, "si todo discurre como debe discurrir", el 9 y 10 de abril, se estará "en otra situación" y se mirará "a la historia y el desarme de ETA como a una cuestión del pasado". Según Fernández, existe "el riesgo" de que se 'desabarate' la posibilidad del desarme, porque "todo el mundo hablando todos los días, a todas horas, en todos los medios, genera una ebullición que es imposible de controlar". "Lo contrario es lo más conveniente", ha defendido. (Habrá ampliación)