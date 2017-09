El Gobierno catalán replica que las querellas de la Fiscalía "no alteran para nada lo previsto"

El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha replicado este jueves a la Fiscalía que el anuncio de querellas criminales contra los miembros del Ejecutivo catalán y de la Mesa del Parlament por la convocatoria del referéndum "no alteran para nada" la determinación que tienen de celebrarlo.

Turull ha defendido que convocar un referéndum no es delito, por lo que llama a la serenidad, a confiar en el Govern y a que todos hagan su campaña por el 'sí' o el 'no' a la independencia: "No habrá tanto poder para frenar tanta democracia".