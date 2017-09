El Gobierno no ve constitucional la limitación de mandatos que pretende Ciudadanos y subraya que no afecta a Rajoy

El Gobierno cuestiona la constitucionalidad de la limitación de dos mandatos que propone Ciudadanos para el presidente del Ejecutivo y, en todo caso, subraya que no podría aplicarse a Mariano Rajoy porque la retroactividad de las leyes está "prohibida".

En este segundo caso ve "más difícil" justificar un tope de mandatos, porque supone limitar la capacidad de los partidos y de los ciudadanos. "Una disposición de este calibre impediría a Angela Merkel presentarse por quinta vez en Alemania, y eso podría venir bien a los socialdemócratas, pero no creo que nadie dude de la bondad del régimen democrático de Alemania", ha comentado.

A ello añade "el encaje constitucional" de una medida de este tipo, que a su juicio "es complicado" porque no se contempla en la Constitución. Para Méndez de Vigo, la propuesta de Ciudadanos de incluir la limitación de mandatos en la Ley de Gobierno no sería suficiente porque prevalece el artículo 99 de la Constitución que otorga al Congreso la competencia de elegir al presidente del Gobierno. "Es una cuestión de jerarquía normativa", ha comentado, insistiendo en que se requeriría modificar la Carta Magna, una tarea que no ve "sencilla".