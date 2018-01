El Gobierno dice que no hay "decisión definitiva" sobre una visita de "alto nivel" a Cuba

El canciller Rodríguez transmitió en abril una invitación al Rey y otra a Rajoy, y Dastis dijo en septiembre que se trabajaba en ella

El Gobierno ha reconocido por escrito que "no existe decisión definitiva" sobre "una eventual visita de alto nivel" a Cuba, un proyecto para el que inicialmente se barajaron las fechas de enero o febrero. "Se está trabajando en ello, en el contexto del progreso y profundización de las relaciones hispano-cubanas", añade.

En su contestación, el Gobierno no explica los motivos de que no se haya decidido aún si se producirá la visita, de la que, en realidad, no se ha vuelto a hablar desde que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó el pasado septiembre desde La Habana que los dos Gobiernos la estaban preparando.