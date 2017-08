Gobierno vasco no descarta ir la marcha del sábado en Barcelona "según los términos en que se produzca la convocatoria"

Cree que, si existe "unidad", una "circunstancia accesoria" como la presencia del Rey no justificaría la ausencia de la CUP en la marcha

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no ha descartado la posibilidad de que la manifestación convocada para el próximo sábado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en repulsa por los atentados yihadistas cometidos en las Ramblas y Cambrils, pueda contar con una representación del Ejecutivo autónomo, "según los términos en que se produzca la convocatoria".

Además, ante el anuncio de la CUP de que sopesa su participación en la marcha debido a la presencia del Rey, ha advertido de que, si existe "unidad real", una "circunstancia accesoria" no justificaría la ausencia de la formación catalana.

Erkoreka ha asegurado que, "a día de hoy", desde el ejecutivo "no hay ninguna decisión de Gobierno" acerca de la "posibilidad de acudir" a la marcha, que discurrirá bajo el lema 'No Tinc Por' (No tenemos miedo).