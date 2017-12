Gobierno vasco cree que en 2018 se "entablarán las conversaciones" sobre transferencias pendientes

Erkoreka insiste en que es la Ponencia de Autogobierno la que debe "decidir si es pertinente" separar el debate sobre derecho a decidir

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se ha mostrado convencido de que el próximo año se "entablarán las conversaciones" con el Ejecutivo central sobre la transferencia a Euskadi de las competencias pendientes, aunque su "resultado" no se puede "garantizar". Asimismo, ha afirmado seguirá reclamando el cumplimiento del Estatuto "con independencia" de lo que suceda en la negociación de los presupuestos generales del Estado.

No obstante, ha subrayado, "el resultado no lo puedo garantizar" porque "la experiencia pone de manifiesto que el Gobierno central no cede ninguna atribución con facilidad", pese a que "la titularidad competencial esté recogida en el Estatuto de forma inequívoca a las autoridades vascas".