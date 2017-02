Gobierno murciano declina valorar las cuestiones judiciales y asegura que "siempre sale el sol"

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha declinado hacer ningún tipo de valoración ni declaración sobre aquellas cuestiones relacionadas con la justicia, porque "ni ahora ni nunca lo hemos hecho", tras lo que ha añadido que "siempre sale el sol".

Arroyo, al ser preguntada en rueda de prensa sobre la información publicada por 'El Mundo' acerca de que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez en contra del criterio de las fiscales encargadas del 'caso Púnica', partidarias de reclamar su imputación, ha respondido que "ese tema o cualquier otro relacionado con cuestiones judiciales no se trata en el Consejo de Gobierno".

Y es que, ha defendido, aquí estamos para "rendir cuentas de los asuntos del Consejo de Gobierno". El Gobierno, en lo que está, ha dicho, es en "trabajar y solucionar los problemas de los murcianos, en seguir creando empleo, realizar reformas que nos sitúan en una posición estratégica en el conjunto de España y en seguir trabajando por el compromiso social que mantiene el Gobierno".

Por ello, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad murciana, porque el Gobierno "está en lo que tiene que estar, trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos de Murcia y, por cierto, trabajando muy duro".

También ha declinado hablar sobre cuándo conoció Pedro Antonio Sánchez la posición de cuatro fiscales jefes del Supremo, que según desveló el propio presidente en una entrevista este martes concedida a COPE y recogida por Europa Press, "acreditaron y opinaron que efectivamente no se firmó nada, ni hubo ningún tipo de contrato y, por tanto, todos ellos consideran que no se debe investigar porque está acreditado".

"No tenemos nada que añadir porque nunca hacemos ese tipo de declaraciones y no vamos a valorar nada de lo que tenga que ver con actuaciones judiciales", ha insistido Arroyo, quien ha manifestado que el Consejo de Gobierno, lo que valora cuando lee esa información en un medio de comunicación es la versión oficial, "lo extraoficial podemos creerlo o no, cada ciudadano es libre".

En su opinión, "lo que haga un medio de comunicación con filtraciones o con algún tipo de trabajo que se hace para confirmar esa noticia, pues no estamos aquí para valorar eso".

Por ello, considera que el trabajo de los consejeros "es mucho más serio y deberíamos darle la importancia y no es un asunto para abordar en el Consejo de Gobierno; no vamos a valorar lo que publican los medios".

Preguntada de nuevo sobre cómo conoció el presidente murciano la información de los fiscales, la portavoz del Gobierno murciano ha interpelado al periodista que ha hecho la pregunta diciéndole que "cuándo publica una exclusiva cómo lo consigue". "Usted nunca desvela sus fuentes y el presidente concedió una entrevista y contestó lo que consideró oportuno", ha zanjado.

El presidente murciano "hizo una entrevista, le hicieron preguntas y él dijo lo que dijo, quien quiera saber lo que dijo que escuche la entrevista, pero no valoro más allá de lo que dice Sánchez". "Respeto que los periodistas tienen sus fuentes, pero no haré una declaración ni ahora ni nunca de cuestiones relacionadas con la justicia", ha reiterado.

"La justicia está trabajando, el juez también y la fiscalía, y es bueno para todos que la justicia trabaje con independencia y sin presiones de ningún tipo, ni la mediática tampoco, es lo mejor para todos", ha señalado.

Tampoco ha valorado las declaraciones del empresario Alejandro de Pedro, el presunto cerebro de la trama 'Púnica': "No voy hacer ninguna valoración sobre lo que diga ninguna persona vinculada a esa empresa, ha dado su versión de los hechos y el presidente murciano tuvo la oportunidad de dar su respuesta ante los hechos y tendrá la oportunidad de aclararlo, si al final lo creen conveniente, desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia; no hay que precipitar acontecimientos y este gobierno está tranquilo".